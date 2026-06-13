إعادة حركة السير بالمنشأة الفنية 203 بذراع العطش أمام مركبات الوزن الثقيل

باشرت مصالح الجزائرية للطرق السيارة (ADA)، اليوم السبت، إعادة فتح المنشأة الفنية 203 أمام حركة السير لمركبات الوزن الثقيل في اتجاه قسنطينة.

وجاء ذلك، بعد الانتهاء من أشغال صيانة فواصل الجسر وإزالة جميع اللافتات والإشارات الخاصة بالتحويل المؤقت التي كانت تخص هذا المقطع.

وبذلك تكون الأشغال قد انتهت نهائيًا على مستوى المنشأة الفنية 203، مع عودة حركة السير بشكل عادي في الاتجاهين.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة (ADA) حرصها على ضمان استمرارية الخدمة وتحسين ظروف التنقل. مع تقديم اعتذارها لمستعملي الطريق عن الإزعاج الذي رافق فترة الأشغال، مثمنةً تفهمهم وصبرهم.