«إعادة دراسة 45 ألف ملف رفض من FNPOS قبل نهاية 2019»

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أنه سيتم إعادة دراسة كل الملفات المرفوضة .

والتي تخص الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، مؤكدا أن 45 ألف ملف سيتم الفصل فيه قبل نهاية سنة 2019.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني هدام، في تصريح للتلفزيون العمومي.

أن مصالح صندوق FNPOS، تحصل على العديد من الطعون والشكاوى من طرف أصحاب ملفات المكتتبين المرفوضين.

وأنه نظرا للعدد الهائل من الطعون، فقد أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، خلال اجتماعه بالأعضاء الحكومة.

بضرورة إعادة المراجعة ودراسة هذه الملفات.

وأضاف الوزير هدام، أن عدد الملفات التي رفضت من طرف مصالح الصندوق تقدر بـ45 ألف ملف.

وهي ملفات تعود لسنة 2013 و2014 و2015.

حيث سيتم إعادة دراسة هذه الملفات على أساس محضر تقدم الأشغال من طرف مديرية السكن الذي يوجد بالملف يوم الإيداع.

وقال وزير العمل في ذات السياق، «إن عملية إعادة دراسة الملفات المودعة لدى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS.

ستستغرق أربعة أشهر، كما أنها ستدرس على أساس محضر تقدم الأشغال المنجز من طرف الخبير العقاري».

وأكد الوزير أن الفصل في ملفات المكتتبين والملفات المرفوضة، سيكون مع نهاية 31 ديسمبر 2019.

كما أن الرد سيكون قبل نهاية هذه السنة».

مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على الاستجابة لانشغالات وتطلعات المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات لديها.

هذا، وقد أعلنت وزارة العمل سابقا، أنه سيتم توزيع 561 وحدة سكنية بصيغة FNPOS.

فيما سيتم توزيع 400 مسكن من نفس الصيغة خلال هذه السنة.