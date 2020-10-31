إعادة دفن 6 رفاة شهداء في عين دزاريت بتيارت

في جو مهيب، أعيد اليوم بمقبرة الشهداء ببلدية عين دزاريت بتيارت دفن رفاة 6 شهداء.

وأشرف على العملية والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي وبحضور السلطات المدنية والعسكرية والامنية والأسرة الثورية، الى جانب عدد من المواطنين.

وعلم من مصادر محلية ان الشهداء الستة، من بينهم 3 نساء استشهدوا في المكتب بواد سوسلم القريب من عين دزاريت.

والتحق الشهداء الستة بالرفيق الأعلى في 2 نوفمبر من سنة 1957 بعد ان أغارت عليهم طائرة حربية تابعة للمستعمر الفرنسي.

وظلوا في هذه المنطقة الى أن تم استظهار رفاتهم مؤخرا وإعادة دفنهم اليوم بمناسبة احياء ذكرى اندلاع الثورة المجيدة.

ويتعلق الامر بكل الشهداء طلحة العروسي، بوخلاط منصور، يحياوي مسعود، حمزاوي عربية، طلحة عائشة، بقة مسعودة.