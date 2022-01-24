إعادة غلق الأسواق الأسبوعية وقاعات الحفلات ودور الحضانة بداية من اليوم

أعطى والي ولاية الأغواط عبد القادر برادعي تعليمات من أجل تعليق ممارسة الأنشطة وإعادة غلق الأسواق الأسبوعية، وقاعات الحفلات، ودور الحضانة. بالإضافة إلى المدارس التعليمية الخاصة والحمّامات لمدة 10 أيام.

وحسب بيان لمصالح ولاية الأغواط، فقد جاء قرار الوالي بخصوص إعادة الغلق وتعليق الأنشطة في إطار متابعة تطوّر الوضعية الوبائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. حيث ترأس الوالي أمس الأحد إجتماع اللجنة الولائية الموسّعة لرصد ومتابعة تطوّر الوضعية الوبائية.

وحضر الإجتماع رؤساء المجالس الطبية، وخصّص جدول أعماله لدراسة تعزيز التدابير الاستباقية والوقائية للحدّ من إنتشار فيروس كورونا و ذلك بعد الإرتفاع المقلق لعدد الإصابات بهذا الوباء خلال الفترة الأخيرة. كما قدّم مدير الصحة بالنيابة عرض حال حول تطّور وضعية عدد الإصابات المسجّلة خلال شهر جانفي. خصوصا خلال الأسبوع الأخير. الذي عرف تسجيل عدد كبير من الإصابات.

كما تمّ تقديم عروض حال من طرف مديري التجارة، النقل، الشؤون الدينية والأوقاف، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السياحة، الجامعة، الخدمات الجامعية، التربية، التكوين المهني، حول مدى التقيّد بتجسيد التدابير الوقائية.

كما أصدر تعليمات من أجل متابعة تزويد المؤسسات الاستشفائية بالأكسجين الطبي بشكل يومي من خلال تفعيل عمل خلية اليقظة. وتكثيف العمليات الرقابية للفرق المشتركة وتفعيل الإجراءات الردعية ضدّ التجار والناقلين المخالفين لتطبيق البروتوكول الصحي. بالإضافة كذلك إلى فرض إجبارية إرتداء الأقنعة الواقية واحترام التدابير الوقائية على مرتادي مقار الإدارات العامة و وسائل النقل وكافة الفضاءات العمومية. ناهيك عن تكثيف حملات التلقيح على مستوى المؤسسات الصحية والمساجد.

كما تقرر إعادة الغلق وتعليق ممارسة النشاط على مستوى الأسواق الأسبوعية و قاعات الحفلا، دور الحضانة، المدارس التعليمية الخاصة، الحمّامات. لمدة عشرة أيام ابتداء من اليوم الإثنين. مع توقيف الدراسة على مستوى كافة المؤسسات التابعة لقطاع التكوين المهني إلى غاية يوم 2022/01/30.