إعادة غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع.. وهكذا سيتم تحويل حركة المرور

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة إعادة غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.

وأضافت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق الطريق السيار “شرق-غرب” بمقطع خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين. حيث تم تحويل حركة السير بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل المتوجهين من الجزائر نحو وهران. نحو الطريق الوطني رقم 04 عبر محول العفرون.

كما تم تحويل حركة السير للمتوجهين من وهران إلى الجزائر. نحو الطريق الوطني رقم 04 عبر محول خميس مليانة.

وأضافت ذات الوحدات، أن القادمين من الطريق الوطني رقم 14 والطريق الوطني رقم 18 فقد تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 04. عبر محور الدوران المحاذي لمحطة الدفع للطريق السيار بخميس مليانة.

أما بالنسبة لباقي المركبات المتجهين من مدينة وهران نحو الجزائر. فإن التحويل يكون عبر الطريق الوطني رقم 04 بالقرب من مكان الأشغال عبر الطريق الإجتنابي للطريق السيار. بالإضافة كذلك إلى المتجهين من مدينة الجزائر نحو وهران. فسيتم تحويلهم عبر الطريق الوطني رقم 04 عبر محول بومدفع.

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غلق الطريق السيار مقطع خميس مليانة – بومدفع ابتداء من يوم الجمعة

كما أعلنت وزارة الأشغال العمومية، عن غلق جديد ومؤقت للطريق السيار مقطع خميس مليانة وبومدفع أمام حركة السير في الإتجاهين ابتداء من يوم الجمعة. وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الغلق الجديد سيكون ابتداء من اليوم الجمعة. على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الأحد بنفس التوقيت. وذلك راجع إلى و ضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق/غرب بخميس مليانة ولاية عين الدفلى. وفي هذا السياق وضعت الجزائرية للطرق السيارة رفقة مصالح الدرك الوطني مخططا لتحويل حركة السير من الطريق السيار الى الطريق الوطني رقم 4. للإشارة، فقد عرف الطريق السيار الجمعة الماضي، اختناقا مروريا، بعد ان تم غلق جزئه الرابط بين بومدفع وخميس مليانة. وتحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 4.

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