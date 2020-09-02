إعادة فتح أزيد من 100 مسجد أمام المصلين في غرداية

استفاد سكان ولاية غرداية من إعادة فتح 105 مسجد حتى الآن بعد غلقها لعدة أشهر ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وحسبما نقله موقع التلفزيون العمومي، عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الأربعاء، فقد سبقت إعادة الفتح التدريجي لدور العبادة دراسات دقيقة وعمليات ترميم وتعقيم.

وأكد مدير القطاع الحاج محمد أمير عبد القادر، أن غلق المساجد كان فرصة لإطلاق عملية تجديد وتطهير شاملة لجميع المرافق الدينية في جميع أنحاء الولاية.

وشدد المدير على ضرورة تجنب التجمعات أمام المساجد وعدم استخدام أنظمة التكييف والتهوية، ووضع مستلزمات التعقيم في متناول المصلين.

وأضاف ذات المسؤول، أن تطهير 144 مسجدًا و356 مصلى و37 زاوية و600 قسم قرآني يتم بشكل منتظم ومستمر.