إعادة فتح الأرضية الرقمية لتسجيل تلاميذ الأولى إبتدائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إعادة فتح المنصة الرقمية للوزارة من أجل تسجيل التلاميذ في السنة الأولى إبتدائي.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فإنه، وبعد الإعلان عن نتائج التسجيل في السنة الأولى من التعليم الإبتدائي. للسنة الدراسية 2024-2025 بتاريخ 04 جويلية 2024. والتي بلغت نسبتها 97 بالمائة من التعداد الكلي للأطفال المولودين بين أول جانفي و 31 ديسمبر 2018. أعلمت وزارة التربية الوطنية كافة أولياء الأطفال الذين لم يقوموا بتسجيل أبنائهم بعد. أن الأرضية الرقمية للوزارة ستفتح مرة أخرى إبتداء من يوم الأحد 14 جويلية 2024. ويتعين عليهم تقديم طلبات تسجيل أبنائهم على الفضاء المخصص لهم عبر الرابط: https://awlyaa.education.dz

كما أشارت الوزارة، إلى أنه تم إعفاء الأولياء من رفع أية وثيقة والإكتفاء بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في السنة الأولى ابتدائي. واختيار المدارس التي تناسبهم، كما يتعين عليهم سحب الاستمارة ووصل تأكيد طلب التسجيل والاحتفاظ بهما.