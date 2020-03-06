إعادة فتح الحرم المكي بعد تعقيمه من فيروس كورونا

أعادت السعودية فتح المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بعد إغلاقهما لتعقيمهما من فيروس كورونا.

وأفاد تلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، فيما لم يؤكد ما إذا كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الموقعين بعد تعقيمهما.

هذا وكانت السعودية قد قررت إغلاق الحرمين بين صلاتي العشاء والفجر في إطار إجراءات احترازية اتخذتها لمواجهة انتشار كورونا.

وشملت أيضا إغلاق صحن الطواف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين وجميع القاطنين في مكة المكرمة.