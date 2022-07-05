أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح الطريق الوطني رقم 11 بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن فتح الطريق سيكون من جسر كوسيدار إلى الحامة بلوزداد.

كما أشار بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن فتح الطريق سيكون ابتداء من الساعة 16سا من مساء اليوم الثلاثاء.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس الماضي، عن غلق الطريق الاجتنابي الشمالي (الطريق الوطني رقم 11) في الاتجاهين. وهذا على مستوى نقطة التقاء الطريقين الإجتنابيين الجنوبي والشمالي (جسر كوسيدار-الدار البيضاء) إلى محطة تحلية مياه البحر (الحامة/بلوزداد). على مسافة 16 كلم، وكذا كل المنافذ المؤدية له.

كما جاء قرار المديرية العامة للأمن الوطني، تبعا بأحكام المقررات الصادرة عن والي العاصمة المتعلقة بغلق وتحويل حركة المرور. وهذا بداية من الفاتح من جويلية إلى غاية السادس من نفس الشهر.

في حين، تم تحويل مسار الوافدين باتجاه العاصمة من الطريق السيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء-بن عكنون. وتحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة، نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش. ثم الطريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي و من ثم الى الطريق الاجتنابي الجنوبي.

كما تم تحويل المتوجهين من الجزائر الوسطى للجهة الشرقية للعاصمة، عبر نهج جيش التحرير الوطني. وهذا نحو محول عيسات إيدير المؤدي إلى ساحة أول ماي. أما مسار الوافدين للجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون-الدار البيضاء، فتم تحويلهم نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباش جراح. باتجاه نفق وادي أوشايح.

في حين، دعت المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين إلى إتباع إرشادات رجال الأمن المتواجدين على طول المسار. كما تضع الأرقام 48-15 و17 وكذا منصاتها الرقمية، تحت تصرف المواطنين. وأشارت إلى أن أي تحيين أو تغيير في مواقيت الغلق و الفتح سيتم إعلام به في حينه.