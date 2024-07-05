إعادة فتح الطريق الولائي رقم 22

أعلنت مديرية الأشغال العمومية، المواطنين بأن، الطريق الولائي رقم 22، الذي تعرض لانهيار جزء منه يوم الخميس الماضي بسبب أعمال حفر لإنجاز فندق سياحي، والذي كان مغلقًا منذ أسبوع، قد تم فتحه لمستعمليه مساء يوم الخميس 04 جويلية.

وجاء في بيان نشر صبيحة اليوم عبر الصفحة الرسمية للمديرية، أنه تمت إعادة فتح الطريق بعد إعادته إلى حالته الأصلية في خلال مدة أسبوع كمرحلة أولى باستخدام مواد الردم الطبيعية وحصى المحجرة في انتظار الانتهاء من الدراسة التي اسندت إلى مؤسسة مختصة في انجاز الإسنادات كمرحلة ثانية. حيث سيتم تنفيذ الحماية اللازمة بعد الانتهاء من الدراسة و الموافقة عليها من طرف CTTP.

في نفس السياق، تم تحويل قناة توزيع المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مقطع من الخط الكهربائي، وأيضًا حماية الألياف البصرية التي كانت تمر عبر الطريق. والتحقيق متواصل لمعرفة أسباب هذا الانهيار والمتسبب فيه واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات مع احتفاظ الإدارة بكل حقوقها وكذا المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالطريق.