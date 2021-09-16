إعادة فتح القاعات الرياضية والسماح بدخول الأنصار إلى الملاعب

كشفت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها اليوم الخميس أنه سيتم فتح الملاعب والقاعات الرياضية للمناصرين في مختلف الرياضات شريطة تقديم الجواز الصحي الذي يثبت تلقي اللقاح وذلك تنفيذا لقرار الوزير الأول الصادر يوم 13 سبتمبر 2021 القاضي بتخفيف التدابير الصحية.

حيث تقرر فتح جميع المنشآت الرياضية العمومية و الخاصة و استئناف الأنشطة و المنافسات ألرياضية في كل الاختصاصات و ذلك في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد.

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