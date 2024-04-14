إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، عن إعادة فتح أجواء المملكة أمام حركة الطيران في تمام الساعة 8:15 صباحا.

وحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو. تم إعادة فتح الأجواء بعد إعادة تقييم المخاطر حسب المعايير الوطنية والدولية الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني.

وقال التلفزيون الأردني، اليوم الأحد، نقلا عن سلطات الطيران الأردنية إن الأردن أعاد فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت. في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.