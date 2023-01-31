إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين للمترشحين الأحرار المقبلين على “الباك” والبيام”

أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين الأحرار في امتحاني شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2023.أنه سيتم إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين.

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن الموقعين الإلكترونيين سيتم فتحهما ابتداءً من يوم الأربعاء 1 فيفري إلى غاية الأربعاء 15 فيفري. قصد تمكينهم من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها. خاصة ما تعلق بالإسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد. وفي حالة إكتشاففهم وجود خطأ ما فإنه يتطلب منهم وجوبا إبلاغ مديرية التربية كتابيا بالتصحيحات الضرورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالنسبة للمترشحين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. ضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة وذلك قبل يوم الأربعاء 22 فيفري 2023 كآخر أجل. ويتحملون المسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنوا عنه في آجاله المحددة.