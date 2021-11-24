إعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد للمصلين..الأئمة يدعون للحذر وأخذ الإحتياطات

بعد إعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد للمصلين ، و الأئمة يدعون للحذر و أخذ الإحتياطات.

كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، أمس الإثنين ، عن إعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد لفائدة المصلين.

و حسب بيان للجنة الوزارية للفتوى ، سيكون فتح بيوت الوضوء 15 دقيقة قبل الأذان. بينما سيكون غلق بيوت الوضوء بعد الصلاة بـ 5 دقائق.

و في المقابل ، دعا وزير الشؤون الدينية في تصريح سابق المواطنين، إلى التلقيح ، والحفاظ على أسرهم و أقاربهم. إضافة إلى أن مسألة رفع التباعد هي مسألة وقت وصبر –يشير المسؤول ذاته-.

و أشار يوسف بلمهدي، إلى أن فتح المرافق و عن الصلاة، متعلق بقرار الاطباء و الخبراء.

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نشرت جمعية العلماء المسلمين ، صورا لجمع من المصلين و هم يتوضأون في الطرقات. بينما تبقى بيوت الوضوء الخاصة بالمساجد مغلقة ، مع أن هناك حلولا شتـى لهذا الإشكال الذي لا يُعلم سببُه.

و علّقت الجمعية في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:” مشاهد كهذا المشـهد فيه ما فيه .

و هذا بسبب بقاء “المواضئ” مغلقة ، مع أن هناك حلولا شتـّى لهذا الإشكال الذي لا يُعلم سببُه، لأن كل شيء خارج المسجد ممتلئ على الآخر، المطاعم، المقاهي، الحافلات،الأسواق ”، الشوارع، الخ.”

وأضافت: ” أليس ثمة عقل يفكر و يتدبّر و يجد حلّا للقضيـة فقد تناقص عددالمصليـن في المساجد بشكل مؤلم.”

وكذا دعوة المساجد لمواصلة دورها في توجيه أفراد المجتمع نحو خصال الخير التي تعود بالنفع العام والخاص على العباد والبلاد.

هذا وعقدت اللجنة الوزارية للفتوى، اجتماعا مع الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد و متابعة فيروس كورونا، لمناقشة عدد من الانشغالات المتعلقة بالوضع الصحي و كيفية التعامل معه . و تم التطرق لاسيما لمسألة إعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في احترام البروتوكول الصحي لأن الوباء لا يزال موجودا ، مما يقتضي مواصلة الحذر والإحتياط.

و الحرص على تنظيم الدخول إلى بيوت الوضوء تفاديا للإزدحام.

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