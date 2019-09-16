إعادة فتح تسجيلات الماستر نهاية شهر سبتمبر

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح فرصة ثانية للطلبة الراغبين بالالتحاق بالماستر،وهذا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري

حتى يتمكن الطلبة الذين تحصلوا مؤخرا على شهاداتهم من المشاركة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تم التسجيل في الماستر في شهر جويلية .

بمعظم المؤسسات الجامعية للمتخرجين من كل مؤسسة (أي 80 ٪ من المناصب المفتوحة بالمؤسسة الجامعية).

ونظرا للتأخر الذي عرفته بعض المؤسسات في إنهاء السنة الجامعية 2018/ 2019 في وقتها.

وما ترتب عنه من تأخر في منح شهادات الليسانس.

وباعتبار التسجيل للتكوين في الماستر (20 ٪ من المناصب المتبقية بكل مؤسسة) هو تسجيل وطني.

ولإتاحة الفرصة للجميع فإنه تقرر فتح الأرضية الخاصة بالتسجيل في الماستر خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وتشمل تسجيلات الماستر شهادات النظام الكلاسيكي وحاملي شهادات دفعة 2019، الذين تحصلوا على شهادة النجاح أو ضمنوا 6 سداسيات.

كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفع نسبة الحاملين لشهادة الليسانس بالنظام القديم، بشرط متابعتهم لدراسة الماستر.

أو الماجستير للتسجيل في مسابقة الدكتوراه المقرر إجراؤها شهر أكتوبر القادم.

وجاء هذا بعد طلبات عديدة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس والذين لديهم مستوى ماستر أو ماجستير.

قصد التسجيل في الدكتوراه واجتياز المسابقة، خاصة .

وأن التسجيلات في السنوات الأخيرة شارك فيها أغلب الطلبة الجدد الدارسين بنظام «أل أم دي.

وبعد إعلان النتائج سيتمكن الطلبة من استقبال الطعون.

وفي حال تم تقديم القرائن سيتم إنصاف الطلبة، كما سيتم بعد أسبوع من إعلان النتائج .

التوقيع على محاضر النجاح الخاصة بالطلبة، وسيتمكن الناجحون من التسجيل النهائي في التخصصات التي نجحوا فيها.

للدراسة واستكمال مشاريع علمية والتحضير بعدها لشهادة نهاية المرحلة والاستعداد لاجتياز مسابقة الدكتوراه.