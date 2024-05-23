أصدر مجمع كوسيدار, اليوم الخميس, بيانا صحفيا, أعلن فيه عن إعادة فتح شطر الطريق الإجتنابي الرابط بين الجزائر العاصمة والدار البيضاء.

وذلك بعد أشغال صيانة تم القيام بها على مستوى هذا المحور من الطريق الذي تضرر بسبب إنزلاق.

و اوضح بيان للشركة, ان “اصلاح هذا الانزلاق الذي تعرضت له المنشاة الطرقية, الذي انجز في احسن الظروف, قد سمح بإعادة فتح الشطر في هذا اليوم, الخميس 23 ماي 2024”.

و اضاف المصدر ذاته, انه بطلب من السلطات العمومية, تم تكليف مجمع كوسيدار بالقيام بأشغال الاصلاح على مستوى شطر الطريق الاجتنابي الشمالي الرابط بين الجزائر و الدار البيضاء, والذي تضرر على اثر انزلاق, مشيرا الى أن “هذه الوضعية قد ادت الى عرقلة حركة المرور بين جامع الجزائر و الدار البيضاء”.

و خلصت شركة كوسيدار اخيرا, الى التأكيد بانها “قامت مباشرة بتسخير الامكانيات البشرية و المادية اللازمة, وشرعت في الاشغال الضرورية في اقصر الآجال”.