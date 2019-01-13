إعادة فتح كافة المسالك المؤدية إلى قرى تيزي وزو بعد إزالة الثلوج

أعيد فتح جميع الطرق المؤدية إلى قرى ولاية تيزي وزو بعدما عزلتها الثلوج في أعقاب سوء الأحوال الجوية السائدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفي تصريح للصحافة على هامش صالون التشغيل الذي احتضنه دار البيئة أشار الوالي عبد الحكيم شاطر إلى أن الولاية قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لتجنب عزل القرى بسبب تساقط الثلوج التي سجل على مستوى 21 دائرة.

وقال انه في الوقت الحالي جميع الطرق التي تؤدي إلى قرى الولاية مفتوحة أمام حركة المرور.

واشاد الوالي بتجنيد عناصر الجيش والدرك والشرطة وكذا مختلف المديريات التنفيذية بالولاية والمصالح التقنية للدوائر والبلديات لعمليات إزالة الثلوج.

مؤكدا أن الطرق التي لا تزال مغلقة بالثلج هي الطرق التي عادة ما تكون مغلقة خلال هذه الفترة والتي لا يمكن الوصول إليها حتى مارس أو جوان حسب برودة الشتاء.

ويتعلق الأمر بالطرق المؤدية إلى قمم تيروردا وشيلاتا و تيزي نكويلال بالإضافة إلى هضبة آسوال.