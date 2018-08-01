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إعادة فتح مسبح 20 أوت ببلوزداد مجانا لمدة شهر

أخبار الجزائر
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إعادة فتح مسبح 20 أوت ببلوزداد مجانا لمدة شهر
بقلم ع.ش

تمّ صبيحة اليوم الأربعاء، إعادة فتح مسبح 20 أوت 1955، من قبل مصالح بلدية بلوزداد بالعاصمة، أمام فرحة عارمة للأسر و الأطفال.

الذين توافدوا بكثرة على مرفق ظل مغلقا لسنتين متتاليتين بسبب أشغال على مستوى مضخات المياه

و شهد مدخل المسبح بشارع محمد بلوزداد، منذ الصبيحة إزدحاما ملفتا للأطفال و العائلات للظفر بمكان في هذا المرفق الذي فتح أبوابه مجددا

غير أنه تم تسجيل غياب شروط الإستقبال من أثاث مناسب للجلوس و الاستمتاع قبالة هذه المساحة المائية،

و إكتفت العائلات بالجلوس أرضا، أو الإستناد لجدران المكاتب القريبة من الأحواض.


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