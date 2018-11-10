إعادة فتح منبع سيدي لكبير بأحمر العين غدا الأحد

أعلنت مديرية الموارد المائية بولاية تيبازة، عن إستعدادها يوم غد الأحد لإعادة فتح منبع سيدي لكبير ببلدية أحمر العين.

وهذا بعد إنتهاء أشغال إعادة تهيئته التي انطلقت على خلفية نتائج تحاليل معهد باستور.

التي أثبتت عدم صلاحية مياهه للشرب، إثر إنتشار شهر أوت الماضي وباء الكوليرا ببعض ولايات الوطن.

وجاء إعادة فتح منبع سيدي لكبير، بعد إنتهاء أشغال إعادة تهيئته التي إنطلقت في الفاتح سبتمبر الماضي.

و أصبحت مياهه صالحة للشرب وفقا لآخر نتائج التحاليل على مستوى مخابر مجهزة بأحدث التجهيزات، التي أجريت حفاظا على صحة المواطنين.

و شملت الأشغال تغيير قنوات المنبع المائي لسيدي لكبير من المصدر إلى المصب و تهيئة محيطه و تنظيفه مع مراعاة الجانب الجمالي للموقع.

على أن يوضع تحت المراقبة الدورية لفرق مصالح مديرية الري إلى جانب مصالح مكتب حفظ الصحة لبلدية أحمر العين، و كذا مديرية الصحة.