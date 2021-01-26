إعادة فتح موقع “أوناك” لتأكيد تسجيل مترشحي “البكالوريا” في 1 مارس

الإجراء يهدف إلى التأكّد من المعلومات الشخصية أو سحب استدعاء “البكالوريا”

قرابة مليون تلميذ معنيون بامتحانات شهادة “البكالوريا”

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن إعادة فتح موقع الديوان بداية من الفاتح مارس إلى غاية 15 من نفس الشهر، من أجل تأكيد معلومات التسجيل الأولية، علما أن عملية التسجيل تم استكمالها بنسبة 100 من المئة.

وأضاف الديوان بأنّ كل مترشّح مطالب باستعمال الرقم السري الخاص به لدى التسجيل، من أجل إعادة الدخول إلى الموقع، قصد التأكّد من معلوماته الشخصية أو سحب استدعاء “البكالوريا”، مؤكّدا بأنّه سيتم إعادة فتح موقع الديوان من جديد خلال الفترة الممتّدة بين 1 مارس إلى ١٥ من نفس الشهر، لتأكيد التسجيل والتأكّد من صحة معلومات المترشّح الشخصية، مع ضرورة إبلاغ المؤسسات عن أيّ خطأ مسجّل في بيانات المترشّح قصد تصحيحها قبل سحب الاستدعاء.

أما بخصوص التسجيلات للحالات الخاصة، لا سيما المعنيين باجتياز “البكالوريا” أو شهادة التعليم المتوسط الأجنبية، أكد نفس المسؤول، بأنهم “مطالبون بدفع حقوق التسجيل للمشاركة في هذين الامتحانيين”، مشيرا إلى أنهم يجتازون هذه الامتحانات حسب “شعبهم ووفق دروسهم”.

وذكر الديوان بأن الملف الورقي للترشّح لامتحان “البكالوريا” لدورة جوان 2021، يتكوّن من استمارة التسجيل الإلكترونية التي تُسحب من موقع الديوان بعد التسجيل، وبالنسبة للأحرار، فيجب أن تُؤشر من قبل طبيب يُؤكّد قدرة المترشّح على اجتياز امتحان التربية البدنية أو عدم القدرة، إضافة إلى نسخة أصلية من الشهادة المدرسية للمترشّح أو شهادة التسجيل في “البكالوريا” مسلمة من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وشهادة إصدار حوالة بريدية من موقع الديوان وحوالة الدفع وشهادة الإقامة وظرف بريدي يحمل العنوان الشخصي للمترشّحين الأحرار أو المتمدرسين عن بعد، مع دفع حقوق التسجيل المقدّرة بـ 1500 دينار للمترشّحين المتمدرسين أو 3000 دينار للمترشّحين الأحرار، الذين لم يتحصلوا على الشهادة من قبل، أو 5000 دينار للمترشّحين الذين تحصلوا على شهادة “البكالوريا” من قبل.

من جهة أخرى، وفيما يخص امتحان التربية البدنية، ذكر الديوان بأن فترة إجراء اختبار مادة التربية البدنية بالنسبة للمترشحين الأحرار، حددت في الفترة بين 16 و27 ماي المقبل، وسيتم سحب الاستدعاءات الخاصة بهذا الامتحان ابتداءً من 25 أفريل القادم، داعيا المترشحين الأحرار وكذا التابعين للديوان الوطني للتعليم عن بعد، إلى التقرب من مديريات التربية لتسجيل أنفسهم.