إعادة فتح نحو 10 فنادق عمومية عبر الوطن

ستكون زهاء عشرة فنادق على مستوى الوطن جاهزة بين 2024 و2025 بعد عملية عصرنتها حسبما أستفيد بوهران لدى مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية التابع للقطاع العمومي الذي يشرف على هذه الهياكل السياحية.

وسيتم إعادة فتح هذه المؤسسات الفندقية “في 2024 والثلاثي الأول من سنة 2025 بعدما استفادت من عملية تحديث في إطار برنامج عصرنة الحظيرة الفندقية العمومية عبر الوطن الذي تشرف عليه السلطات العمومية”, وفق ما صرحت به لوأج مديرة التكوين والشراكة والاتصال مليسة مولفي على هامش الطبعة الـ14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل ومعدات الفنادق والإطعام التي تتواصل فعالياتها اليوم الأربعاء بوهران.

ومن بين هذه المرافق التي ستكتسي حلة جديدة وبمواصفات عصرية دولية فندقي “لالا خديجة” بتيزي وزو. و”مرمورة” بقالمة والفندق الكبير بوهران و”سيرتا ” بقسنطينة و”سيبوس” بعنابة. الذي تم إعادة فتحه أمس الثلاثاء بإشراف من وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش إستنادا لذات المتحدثة.

ويشارك مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية في الصالون الدولي للسياحة لوهران بفروعه السبعة منها مؤسستي التسيير الفندقي “الأوراسي”. و”الجزائر” ومؤسسات التسيير السياحي الغرب و الوسط و الشرق ومركب ” الأندلسيات ” بوهران. لتعريف المهنيين والجمهور بالخدمات والعروض التي تقدمها لتطوير السياحة الداخلية والمقصد الجزائري .

كما تعمل هذه المرافق على تطوير إلى جانب السياحة الصحراوية و سياحة الأعمال والحموية والإستجمامية أنماط سياحية أخرى جديدة منها “السياحة المناخية”. أو ما يعرف بالسياحة الجبلية الذي تسعى المؤسسة السياحية لمنطقة القبائل على تطويرها.