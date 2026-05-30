إعادة فتح نفقي الحمدانية-الشفة-الجزائر

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، رفقة ولاة ولايتي البليدة والمدية، اليوم السبت، على اعادة فتح النفقين الأوليين اللذين يربطان بين الحمدانية والشفة في اتجاه الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، قام الوزير، بمعاينة الأشغال الجارية المتعلقة بإصلاح العطب التقني المسجل على مستوى أنفاق الطريق السيار شمال-جنوب، بالشطر الرابط بين الشفة بولاية البليدة والحمدانية بولاية المدية.

وبعد التأكد من استيفاء جميع شروط السلامة المرورية لفائدة مستعملي هذا المقطع الحيوي، وكذا وضع نظام متابعة ومراقبة مستمرة على مستوى النفقين، تم اعادة فتح النفقين الأوليين اللذين يربطان بين الحمدانية والشفة في اتجاه الجزائر.

وفيما يتعلق بالأشغال المتواصلة على مستوى النفقين الرابطين بين الشفة والحمدانية في اتجاه الجلفة. أسدى الوزير تعليمات تقضي باتخاذ إجراءات استعجالية، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة. لاسيما التجهيزات والوسائل التقنية، مع تجنيد فرق إضافية لاستكمال الأشغال وفتح النفقين الآخرين في أقرب الآجال.

كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لعامل التنسيق بين مختلف الفاعلين. من المصالح المركزية للوزارة والسلطات المحلية والمتدخلين المعنيين. ضمانًا للسير الحسن للأشغال المتبقية وبوتيرة متسارعة تسمح باستكمالها في ظرف وجيز. مع الحرص الدائم على ضمان سلامة مستعملي الطريق السيار شمال–جنوب.

