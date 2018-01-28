إعادة فتح 6 طرق وطنية وولائية غطتها الثلوج بمعسكر

تمكنت مصالح الأشغال العمومية لولاية معسكر اليوم الأحد، من إعادة فتح 3 طرق وطنية و3 طرق ولائية غطتها الثلوج.

و حسب الطاهر نقاش مدير الأشغال العمومية، فقد تمكن عمال وإطارات مديرية الأشغال العمومية الـ 40 من إعادة فتح حركة المرور.

بكل من الطريق الوطني رقم 7، والطريق الوطني رقم 6 في جزئه الرابط بين مدينتي معسكر وسيق.

و الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين مدينتي معسكر والمحمدية.

كما تمكنوا باستغلال شاحنتين كاسحتين للثلوج، من إعادة فتح الطريق الولائي رقم 94 الرابط بين بلديتي البرج وسجرارة

وكذلك الطريق الولائي رقم 15 بين بلديتي تيغنيف والمناور والطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي تيغنيف وخلوية.