إعادة فحص جثة القتيل بمنزل نانسي عجرم

وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، على طلب إعادة فحص جثة القتيل بمنزل الفنانة نانسي عجرم، محمد الموسى.

و تقدمت بالطلب، وكيلة عائلة القتيل محمد الموسى، المحامية السورية رحاب بيطار.

وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين، على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية.

وأعلنت المحامية رحاب بيطار، على حسابها الشخصي بفايسبوك، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة، وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.

وكتبت المحامية: “لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة”.