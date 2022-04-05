إعادة مباراة الجزائر أمام الكاميرون.. القرار النهائي يوم 21 أفريل !

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن موعد مناقشة الفيفا للطعن التي قدمته من أجل إعادة مواجهة الخضر أمام الكاميرون.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر سهرة اليوم الثلاثاء بيانا مُقتضبا جاء فيه.

“علم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا””.

كما أضاف البيان:”الطعن الخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أفريل الجاري”.

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