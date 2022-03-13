إعادة محاكمة عبد المؤمن خليفة

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض مجددا في قضية عبد المومن خليفة المعروفة بفضيحة القرن، من أجل إعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بتشكيلة جديدة رفقة 11 متهم آخرين.

للتذكير سبق وأن تم إدانة عبد المومن خلفية بعقوبة سالبة للحرية وهي 18 حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 5 إلى 8 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين.

وذلك عن تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة وخيانة الأمانة. والتزوير في محررات مصرفية والرشوة. واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية وكذا النصب والاحتيال.

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إدانة عبد المومن خليفة بـ18 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية

هذا وأدين مالك مجمع الخليفة المنهار عبد المومن خليفة قبل سنوات، بمجلس قضاء البليدة بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري.

وخلال النطق بالاحكام في قضية القرن تم أيضا إدانة كل من المتهم فوداد عدة بـ 3 سنوات حبسا نافذا و20 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، بالإضافة إلى إدانة المتهم ايسيريدي مراد بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

كما تم إدانة المتهم بعام حبسا موقوف النفاذ و 5 الاف غرامة مابة نافذة،فيما استفاد المتهم أيت بلقاسم محرز من حكم البراءة.

اما الأحكام في حق باقي المتهمين فقد جاءت كالآتي: البراءة للمتهم سدراتي مسعود. وإدانة المتهم مزياني عبد العالي بعام حبسا موقفة النفاذ و5 الاف دينار جزائري.

وكذ ادانة المتهم ايغيل مزيان ب 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار جزائري نافذة ومصادرة الفيلا المحجوزة.

وادانة المتهم كشاد بلعيد بـ 08 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 الف دينار جزائري نافذة.

كما تمت ادانة المتهم بن هدي مصطفى بعامين حبسا موقوفة النفاذ و غرامة مالية تقدر ب20 الف دينار جزائري نافذة.

وكذا ادانة المتهم شاشوة عبد الحفيظ ب 08 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 الف دينار غرامة مالية ومصادرة الفيلا المحجوزة.

وادانة المتهم شاشوة بدر الدين ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نقدر بـ 20 الف دينار غرامة مالية نافذة.

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