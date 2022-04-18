إعادة مواجهة الخضر أمام الكاميرون.. الفاف تُوضح مُجددا !

طالبت “الفاف” من الاتحاد الدولي لكرة القدم دراسة تظلم الجزائر بخصوص مواجهة الكاميرون على مستوى لجنة التحكيم.

الفاف نشرت بيانا رسميا اليوم الإثنين على موقعها الرسمي جاء فيه.

“بناء ًعلى توصيات مستشاريه القانونيين، تقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب للفيفا لعرض ملف التظلم الذي قدمه والمتعلق بمقابلة الإياب الفاصلة أمام الكاميرون على لجنة التحكيم للإتحاد الدولي لكرة القدم”.