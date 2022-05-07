إعادة مواجهة الكاميرون.. أول رد رسمي من الفيفا

تلقت أمس الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص إعادة مواجهة الكاميرون والجزائر.

الفاف وعبر موقعها الرسمي نشرت بيانا أكدت من خلاله أنها تلقت مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للفيفا.

كما أكدت الفيفا في مراسلتها أن كل اللقطات المشكوك فيها خلال مواجهة الجزائر والكاميرون تم “فحصها” بعناية من طرف حكمي الفيديو المساعد “الفار” أثناء المباراة.

قبل أن تضيف لجنة التحكيم أنها تأسف لشعور الفاف بأن الحكم غير مجرى المواجهة.

وذلك في إشارة واضحة لصحة قرارات الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما وابتعاد فرضية إعادة اللقاء.