إعادة وضع أنظمة توزيع مياه الشرب بالولايات المتضررة من الفيضانات

سمحت الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الري على إثر الفيضانات التي مست 11 ولاية من ولايات جنوب الوطن. بإعادة وضع أنظمة توزيع المياه الشرب بها حيز الخدمة وإزالة مخلفات السيول في معظم المناطق المتضررة.

ووفقا لحصيلة وزارة الموارد المائية فإنه وبعد التقلبات الجوية الأخيرة التي صاحبها إرتفاع في منسوب مياه الأودية. خاصة بكل من بشار والنعامة وتبسة والبيض وتيارت وتمنراست وبني عباس وتندوف وغرداية وجانت والأغواط. تم إتخاذ إجراءات إستعجالية مكّنت من التكفل بالخدمة العمومية للمياه في أغلب المناطق والعملية متواصلة لحد الأن.

وجاء في حصيلة وزارة الري، بأن “كل هذه الإجراءات الإستعجالية كانت من أجل إيجاد حلول مؤقتة سريعة لإعادة الأمور لنصابها. وللتكفل الأمثل بمخلفات هذه الاضطرابات الجوية وللحد من آثارها مستقبلا. تم ايفاد فرق تقنية مختصة الى المناطق التي مستها الفيضانات لتقييم الأضرار. التي لحقت بمنشآت الري واعداد خطط للعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.

وكانت ولايتا بشار و النعامة الأكثر تضررا، حيث سجلت وزارة الري على مستوى الولاية الأولى توقف كلي لأهم نظامي تزويد المياه الصالحة للشرب. لبلديات بشار والقنادسة والعبادلة و قناة تحويل المياه لنظام بوسير1 و قناة جلب المياه. انطلاقا من سد جرف التربة بعد الانكسارات التي تعرضت لها قنوات جر المياه الخاصة بهما. زد إلى ذلك تسجيل بعض الإنكسارات بشبكات توزيع مياه الشرب بعدة أحياء. كما تضررت بعض قنوات الصرف الصحي التي غمرتها السيول.

اما بولاية النعامة فقد كانت بلدية عين الصفراء هي الأكثر تضررا حيث أدت السيول إلى انسداد في قنوات تجميع مياه الصرف الصحي. وشبكات التطهير بعدة أحياء وكذا إنجراف قناة الضخ بمنطقة السخونة واد دزيرة التي تزود بعض أحياء المدينة بمياه الشرب.