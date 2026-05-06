إعانات عيد الأضحى.. الكراريس المستعملة والنشاطات الثقافية محور نقاش وزير التربية

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم الثلاثاء، من مقر الوزارة بالمرادية. ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

فبخصوص غلق السنة المالية، شدّد وزير التربية على ضرورة استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بها في أقرب الآجال. مع الإشارة إلى أن التأخر في هذا الإطار لا يُسجّل إلا في عدد قليل جدًا من المؤسسات ببعض المديريات. مؤكدًا في السياق ذاته أن الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المهنية يُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية. وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أمر الوزير مدير الموارد المالية والمادية. بتمكين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من الإحصائيات الخاصة بالموظفين الذين تقل أو تساوي رواتبهم 40 ألف دينار. في أقرب الآجال. قصد تمكين اللجنة من إعداد آليات دعم ومرافقة لفائدتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما جدّد الوزير تأكيده على أهمية رقمنة أعمال الخدمات الاجتماعية لتعزيز الشفافية في تسييرها. بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة لموظفي القطاع.

وفي محور آخر، تطرّق الوزير إلى الحملة الوطنية لاسترجاع الكراريس المستعملة لإعادة تدويرها. مشيدًا بالتفاعل الإيجابي المسجل على مستوى مديريات التربية في مرافقة هذه العملية. لا سيما من خلال إنتاج مضامين إعلامية وتحسيسية داعمة للحملة.

ودعا في هذا السياق إلى مواصلة المرافقة الميدانية والإعلامية للحملة، وإشراك مختلف الشركاء والفاعلين المحليين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتثمين المواد القابلة لإعادة التدوير، مع الحرص على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها.

وفي ختام الندوة، جدّد سعداوي تأكيده على أهمية النشاطات الثقافية والفنية التربوية المنجزة داخل المؤسسات التربوية. باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية، مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية والتربوية المؤطرة لها. لا سيما فيما يتعلق باستقدام متدخلين أو فرق فنية من خارج المؤسسة التربوية. والتي تخضع لترخيص مسبق من مديرية التربية وفقا للتنظيم ساري المفعول.

وفي هذا السياق، أكّد وزير التربية، أنّ الوزارة تولي أهمية بالغة لتشجيع النشاطات الفنية التربوية داخل المؤسسات التعليمية. من خلال دعم إنشاء النوادي العلمية والثقافية والفنية، على غرار المسرح والفرق الفنية والنوادي البيئية. لما لها من دور في صقل مواهب التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية وتعزيز القيم التربوية والوطنية لديهم.

كما أبرز الوزير حرص الوزارة على تشجيع انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، بما يساهم في إثراء الحياة المدرسية وترقية الفعل التربوي. شريطة أن تحافظ هذه النشاطات على طابعها التربوي الهادف. وأن تندرج ضمن الأطر التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها.

وفي الأخير، دعا سعداوي جميع مديري التربية إلى مواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الخلية المركزية للوزارة. والتبليغ الفوري عن أي انشغال أو طارئ، بما يضمن السير الحسن للامتحانات الرسمية وإنجاح مختلف العمليات القطاعية.

