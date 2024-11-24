إعانات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم للمؤسسات التربوية

قررت وزارة التربية الوطنية تقديم إعانات مالية تتراوح بين 58 مليون و100 مليون سنتيم للمؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي .

وقد تم تقديم 780 ألف دينار للمتوسطات التي تعمل داخلي و680 ألف دينار للمتوسطات التي تعمل نصف داخلي. وكذا منح 580 ألف دينار بالنسبة للمتوسطات التي تعمل بنظام خارجي.

كما تم منح 100ألف دينار بالنسبة للثانويات التي تعمل بنظام داخلي. و 900 ألف دينار للثانويات التي تعمل نصف داخلي و800 ألف دينار للثانويات التي تعمل بالنظام الخارجي

وأكدت وزارة التربية على ضرورة الحرص على استعمال هذه الإعانات حسب الأولوية من خلال تسديد فواتير الغاز والكهرباء والماء، بما فيها فواتير الثلاثي الأخير لسنة 2024 وكذا اقتناء وصيانة الوسائل البداغوجية واقتناء وسائل النظافة والصيانة.