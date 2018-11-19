إعانات مالية لعائلات التلاميذ «الزوالية»!

تعاضدية المساعدة المدرسية أعلنت انطلاق عملية تقديم الطلبات

المساعدات تكون شرط أن لا يتجاوز الدخل الشهري للولي 25 ألف دينار

الإعانات تكون مقابل اشتراك سنوي وتشمل أغلب الأمراض المزمنة للتلاميذ

أمرت تعاضدية المساعدة المدرسية رؤساء المؤسسات التربوية بضرورة تمكين التلاميذ المعوزين وضعفاء الدخل الشهري، أين سيتم التكفل بمصاريف وصفات الأمراض المزمنة سواء مرض الربو أو السكري، وإعانات استثنائية عند الحاجة، بشرط ألا يتجاوز الدخل الشهري 25 ألف دينار للولي.

وحسب مراسلة تحوز النهار على نسخة منها، وجهتها تعاضدية المساعدة المدرسية إلى رؤساء المؤسسات التربوية وهيئة التفتيش التربية والتعليم من أجل تمكين التلاميذ المعوزين، من الاستفادة من الإعانة الخاصة.

على غرار توفر النظارات الطبية ومساعدة للعلاج، مساعدات للأمراض المزمنة كالربو والسكري وإعانات الدفن لأولياء التلاميذ المتوفيين وإعانات استثنائية عند الحاجة، أين يتم منحها بشرط أن لا يتجاوز الدخل الشهري لأوليائهم 25 ألف دينار.

كما أوضحت تعاضديه المساعدة المدرسية أنه بإمكان الأولياء الاستفادة من منحة العلاج عن طريق التكفل بمصاريف العلاج بشرط تقديم طلب الإعانة والمتكون من شهادة مدرسية وفاتورة العلاج الأصلية ووصفة طبية مرفقة بملصقات الأدوية وورقة العلاج وشهادة طبية من طبيب أخصائي.

للاستفادة من منحة الأمراض المزمنة 5 آلاف دينار مرة واحد كل سنة، إذ يجب أن لا يتعدى راتب الولي 25 ألف دينار بالنسبة العمال الأجراء، بالإضافة إلى ذلك شهادة بطالة الولي أو شهادة الاستفادة من منحة المدرسية 3 آلاف دينار بالنسبة للبطالين والمعوزين، أما المطلقة واليتامى ترفق الوثائق الثبوتية.

وللإشارة، فإن التعاضدية هي هيئة تضامنية تستمد مواردها من الاشتراكات السنوية عند كل دخول مدرسي، حيث تنقسم التعاضدية إلى ثلاثة فروع جهوية، وهي فرع ولايات الغرب الجزائري وفرع ولايات الوسط وفرع ولايات الشرق، حيث يمثل كل ولاية مندوب ولائي أو أكثر حسب حجم الولاية، يتم تعيينه من طرف مدير التربية.

أما بخصوص موارد التعاضدية، فتتكون من مبالغ الإشتراك السنوي للتلاميذ 3 دينار في التعليم الابتدائي والمتوسط و4 دينار في التعليم الثانوي.