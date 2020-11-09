إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بتيبازة.. وتعويضات للمتضررين

قدّمت والي تيبازة لبيبة ويناز، إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بقوراية، التي أودت بحياة شخصين وتسجيل خسائر معتبرة.

وعقدت الوالية لقاء بمقر دائرة قوراية مع ضحايا الحرائق، وعبرت عن أسفها لسقوط ضحايا جراء حرائق الغابات نهاية الأسبوع.

وأكدّت الوالية، أن جميع مصالح الدولة مجندة لتقديم يد المساعدة والدعم اللازمين للضحايا والذين فقدوا أفرادا من عائلتهم وتضررت منازلهم وفقدوا ماشيتهم وفلاحتهم.

وأضافت لبيبة ويناز، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد كلفها بتقديم إعانة مالية بعثها رئيس الجمهورية لعائلتي الضحيتين.

وأكدت على تعويض جميع المتضررين من الحرائق سواء في الثروة الغابية أو المحاصيل الفلاحية أو الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوالية، أن اللجان المنصبة لتقييم الخسائر أحصت 20 سكنا هشا سيتم التكفل بأصحابها في إطار برنامج السكن الإجتماعي.