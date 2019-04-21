إعتداءات متكررة على إبتدائية الشهيد أحمد علي بوظهر في بومرداس

إشتكى أساتذة وتلاميذ المدرسة الإبتدائية الشهيد أحمد علي بوظهر ببلدية سي مصطفى بولاية بومرداس من الإعتداءات المتكررة عليها.

أين تفاجأوا صبيحة اليوم بإعتداء وتخريب طال بعض الأقسام من مجهولين اغتنموا عطلة نهاية الأسبوع للإعتداء على الحرم المدرسي.

وحسب شهادات بعض أولياء التلاميذ، فإن الإعتداء هذا لا يعد الأول من نوعه وإنما في العديد من المرات يتم سرقة عتاد المدرسة.

حيث وجدوا اليوم بعض النوافذ مكسرة والطاولات وحتى الصبورات مخربة وسرقة كراريس التلاميذ من الخزائن.

وهو ما استنكره الأولياء والأساتذة واعتبروه تهديدا لهم ولأبنائهم.

وحسب الأولياء فقد راسل مدير الإبتدائية عديد المرات مصالح الأمن من أجل توفير الأمن بالمنطقة والتبليغ عن الإعتداءات المتكررة.

إلا أن ندائه لم يجد أذانا صاغية وهو ما بات يهدد حياه التلاميذ ومشوارهم الدراسي.

أين طالب الأساتذة والتلاميذ من السلطات الأمنية فتح تحقيق معمق في حادثة الإعتداءات المتكررة على المدرسة وتوفير الأمن حفاظا على سلامتهم وسلامة التلاميذ.

للإشارة فإن 700 تلميذ يتمدرسون بهذه االمدرسة مقابل حارس واحد فقط يحرسها.