إعتداء التلاميذ على الأساتذة.. هذا ما قاله وزير التربية

قال وزير التربية، أن المدرسة الجزائرية ليست في منأى عن الأخطاء التي يقوم بها بعض التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. في إشارة منه إلى أن المدرسة الجزائرية في حد ذاتها مجتمع داخل مجتمع من خلال وجود 11 مليون تلميذ و30 ألف مؤسسة تربوية ونصف مليون أستاذ.

وقال وزير التربية، خلال إجابته على سؤال حول الإعتداء على الأساتذة. أن الوزارة لا تتبرأ من أي تلميذ حتى ولو وقع الحادث خارج أسوار المدرسة .

كما أشار وزير التربية، إلى أن الوزارة تقوم بالواجب من خلال تدريس الإنضباط والأخلاق. لكن في نفس الوقت يجب على الأولياء تحمل مسؤولياتهم ومساعدة المدرسة .