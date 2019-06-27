إعتداء بآلة حادة وسط جامعة تاسوست في جيجل

تعرض شخص يدعى ” ع . م ” البالغ من العمر 21 سنة ينحدر من منطقة بازول ولاية جيجل الى اعتداء بواسطة الة حادة يرجح ان تكون سكين من طرف شخصين اخرين.

الاعتداء وقع داخل الحرم الجامعي بتاسوست عندما كان الضحية بصدد الحضور لمناقشة مذكرة تخرج احد اقاربه قبل ان تحصل مناوشة تحولت فجاة الى اعتداء بواسطة سكين .

تسبب في اصابة الضحية بجروح على مستوى الرجل و اليد ليتم تحويله على جناح السرعة الى المستشفى .

هذا وقد خلفت الحادثة حالة صدمة وسط الطلبة و الاساتذة الذين عبروا عن استيائهم و تدمرهم لما وصلت اليه الجامعة من اوضاع كارثية.

سببها الرئيسي غياب الامن الداخلي من جهتها شرعت المصالح الامنية المختصة في فنح تحقيق معمق في وقت لا يزال فيه البحث جاري عن الفاعلين.