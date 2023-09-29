إعتداء وحشي .. ضرب مسلم معاق ذهنيا حتى الموت لتناوله “فاكهة مقدّسة”

شهدت الهند حادثة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن لقي شاب مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة حتفه جراء تعرضه للضرب المبرح والوحشيّ من طرف جماعة أشخاص ، وذلك لمزاعم الاشتباه في قيامه بالسرقة من طبق طعام هندوسي مقدّس.

ووثّقت مقاطع مصورة ومتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الحادثة المروعة التي وقعت بحق الشاب. الذي يعاني من إعاقة عقلية، في مدينة دلهي يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهرت الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع وهو مقيد بالكامل على عمود. في حين تناوب المعتدون على ضربه بالعصيّ والأحزمة، ملحقين بجسده إصابات خطيرة.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام هندية، فقد تعرّف أحد جيران إسرار عليه وأعاده إلى منزل عائلته مساءً. حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تنقله عائلته إلى المستشفى.

والتهمة التي كلّفت الشاب المسلم حياته، هي تناوله موزة من طبقٍ يعدّه الهندوس قربانًا لأحد آلهتهم في المعابد. ويطلق عليه اسم “براسادا”، حسب وسائل إعلام محلية.

في حين أكدت جهات صحفية هندية أن المعتدين هم من طائفة الهندوس. وأوضح متحدث باسم شرطة دلهي، في تصريحات لوسائل إعلامية، أنه لا وجود لخلفية طائفية للجريمة، وقال إن إسرار تعرض للضرب من قبل عدد من الأشخاص ظنًا منهم أنه كان لصًا حينما لم يتمكن من الإجابة عن أسئلتهم بعدما أمسكوا به واستجوبوه.

وأضاف أنهم اعتقلوا 7 من الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة القتل، وأن التحقيقات جارية للتعرف إلى باقي المتورطين، كما تم نشر عدد من رجال الشرطة في المنطقة تحسبًا لأي تطورات.