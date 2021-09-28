إعتذر، فليس في الإعتذار إنتقاص من الرجولة

الاعتذار

*إشعار الزوجة بأنك تعني تماماً أن ما قمت به قد جرح مشاعرها، فموضوع المشاعر محوري في الخلافات عند المرأة بشكل عام، ويتوجب عليك إيصال فكرة أنك نادم حقاً عن هذا الجرح الذي تسببت به لها.

*أن تظهر لزوجتك أنك معترف بالخطأ، وأنك تتحمل مسؤولية تبعاته، هذا سيعيد إليها الشعور بالأمان وبأنك على قدر المسؤولية

*دع زوجتك تشعر بأن لديك إرادة حقيقية في عدم تكرار ما حصل، أو أي من أخطاء مشابهة، ويفضل تقديم وعود واقعية تتضمن كلمات تدل على أن هذا الأمر لن يتكرر.

*أظهر لزوجتك أنها الشخص الأهم في حياتك وفي العلاقة، وأن هذا الخطأ مهما كان كبيراً أو صغيراً هو أمر عابر، وأنها هي الثابت والأساسي في العلاقة.

*ابحث عن طريقة لتعويض الخلل وسوء الفهم الحاصل، استمع لها وحاول تفهم رغبتها في إملاء بعض الشروط لإعادة الثقة، قد تكون هذه الشروط مرحلية، لكن في بعض الحالات قد تكون أساسية لتخطي مرحلة خلاف ما.

كن صادقاً وعميقاً، واطلب السماح وكن متواضعاً في ذلك، قد تتطلب مواصلة العلاقة في بعض الحالات تقديم تنازلات حقيقية من قبلك.

*حاول أن يكون اعتذارك نظيفاً، هدفه هو الشريك والعلاقة، هذا ما تنتظره زوجتك منك، لا تركز على الأسباب والمبررات، لأن ذلك سوف يفتح باباً جديداً للنقاش، هذا ما يجب عليك الابتعاد عنه.

*حاول إبعاد أي نوع من أنواع اللوم عن الزوجة، في حال كان الخطأ من جانبك هذا سيكون كمن يصب الزيت على النار، كن محدداً في هذا الاعتذار الشخصي وغير مشروط ودوماً قلْ “أنا آسف”.