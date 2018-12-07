إعتراض 45 حراقا من بينهم نساء ورضع بوهران

تمكنت وحدات حراس السواحل، بوهران، في عمليتين منفصلتين، من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية لـ 45 حراقا.

وقد تم اعتراض المجموعة الأولى المكونة من 27 حراقا من بينهم 5 نساء 8 قصر و رضيع، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 2.5 ميل شمال رأس فلكون بعين الترك.

في حين، تم توقيف المجموعة الثانية المكونة من 18 حراقا من بينهم امرأتين ورضيعين على متن قارب مطاطي آخر.

وهذا على الساعة الثامنة والنصف صباحا على بعد 6.5 أميال بحرية شمال جزيرة بالوما بعين الترك.

و قد حاول الحراقة الـ 45 الوصول الى السواحل الإسبانية بصفة غير شرعية، انطلاقا من وهران.

حيث تم توقيفهم وتسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني، التي ستحولهم إلى العدالة، حسب الإجراءات المعمول بها.