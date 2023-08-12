إعتزال عادل إمام الفن.. شقيقه يحسم الجدل

كشف المنتج المصري عصام إمام، شقيق النجم المصري عادل إمام، عن حقيقة اعتزال شقيقه مجال الفن بعد غياب دام لنحو 3 سنوات.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ومن المقرر أن يعود لجمهوره قريبا.

وقال عصام إمام: “الزعيم بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة.. واللي بيقول إنه اعتزل الفن، بسبب غيابه عن الساحة الفنية. هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريبا”.

يذكر أن الكثير من الأنباء قد تداولت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد باعتزال الفنان المصري عادل إمام لعالم الفن.

ويعد مسلسل فلانتينو هو آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام، والذي عرض عام 2020.