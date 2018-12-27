إعتقال العقل المدبر لجريمة قتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

أعلنت الشرطة المغربية، اليوم الخميس، عن تمكنها من تحديد هوية زعيم المجموعة، التي قامت بذبح السائحتين الأوروبيتين بالمغرب.

والذي يدعى عبد الصمد عبد الجود، ووصفته بالعقل المدبر للعملية، بعد إعتقاله بمراكش.

وأشارت الشرطة إلى أن الجود هو الشخص ذاته، الذي ظهر في شريط فيديو، وهو يعلن مبايعته لداعش بعد أيام قليلة من الجريمة.

وأوضح المتحدث بإسم الشرطة، أنهم أوقفوا نحو 19 شخصا يشتبه بتورطهم في جريمة قتل السائحتين الدنماركية والنرويجية.

يشار إلى أنه توقيف المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين في الجريمة، التي وصفتها السلطات المغربية بـ”الإرهابية”، تمّ بين الاثنين والخميس الماضيين.

وقتلت الطالبتان، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، والنرويجية مارين أولاند، فجر الـ17 ديسمبر، في منطقة معزولة بجبال الأطلس الكبير.