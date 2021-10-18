إعتقال حراڨ بإسبانيا مشتبه فيه بمقتل الشهيد جمال بن إسماعيل

كشف صحيفة غاسيطا الاسبانية ان مصالح الشرطة عن إعتقال حراق جزائري مشتبه فيه في جريمة قتل الشهيد جمال بن إسماعيل. ووفق ذات المصدر ان عملية التوقيف تمت بميناء ألميريا وذلك عقب نزوله من أحد زوارق التابعة للحرس المدني الإسباني.

وأضاف ذات المصدر ان المشتبه فيه بجريمة قتل جمال بن إسماعيل كان بحوزته منجل طوله حوالي 40 سنتيمترا. كما ان المشتبه فيه لم يبدي أي مقاومة في التحقيق معه.

وكانت الجزائر شهر أوت الماضي قد اصدرت إشعارا بإحتمال هروب أحد مرتكبي جريمة قتل جمال بن إسماعيل إلى خارج البلاد عبر قوارب الموت. كما قالت ذات الصحيفة أن أكثر من 8 ألاف حراڨ وصل إلى إسبانيا منذ سبتمبر الماضي.