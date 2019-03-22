إعتقال مؤيدين لترشح سيف الإسلام القذافي في ليبيا

إعتقلت السلطات العسكرية في مدينة بنغازي الليبية عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل والمدن الليبية، حسن المبروك، ومختار الكاسح.

أثناء تواجدهم في المدينة ، للقاء عدد من وجهاء القبائل للتشاور والتنسيق من أجل مشاركتهم في مؤتمر القبائل والمدن الليبية المزمع عقده في مدينة سرت آخر الشهر الجاري.

كما اعتقلت الجهات الأمنية الليبية مؤسس حراك “رشحناك” محمد الرميح المريد لترشح سيف الاسلام القدافي، في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.

كما قامت أحدى الجهات الأمنية في مدينة بنغازي في فيفري الماضي باعتقال كل من علي النايلي وعبدالناصر النايلي، لأسباب غير معلومة.

وفي مدينة طبرق تم اعتقال عدد من المواطنين خلال خروجهم في مسيرة سلمية تطالب الدكتور سيف الاسلام القذافي بالترشح للانتخابات.