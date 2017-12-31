إعتقال 20 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وحسب مصادر إعلام فلسطينية ، إعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، 10 فلسطينيين

في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، و 10 آخرين في القدس المحتلة.

وأضاف ذات المصادر، أنه تم اعتقال 9 فلسطينيين من بلدة العيسوية شرق القدس،وشابا من بلدة بدّو شمال غرب القدس.

كما داهمت قوات الإحتلال الفلسطيني، عدة منازل، وإعتقلوا من خلالها فلسطينيين إثنين، في منطقة شارع سفيان وخيم العين بالقدس.

وفي جنين إعتقلت قوات الإحتلال، فلسطينيان على حاجز عسكري، كما إعتقلت شابين من منزلهما خلال عملية الإقتحام لقرية المنشية.