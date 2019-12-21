إعتقال 5 أشخاص على خلفية حرق 4 مساجد يإثيوبيا

كشف متحدث بإسم ولاية أمهرة الإثيوبية، إن السلطات إعتقلت، اليوم السبت، 5 أشخاص يشتبه أنّهم أضرموا النار بـ4 مساجد.

وأوضح المتحدث بإسم الولاية، جيتنت ييرسو، في منشور على فيسبوك “جرى إعتقال 5 أشخاص يُشتبه في أنّهم قادوا ونظموا الهجمات”.

وأضاف المتحدث أنّ مجلس بلدة موتا الواقعة على بعد 377 كيلومترا شمالي العاصمة أديس أبابا، أستهدافها أيضًا بإضرام النيران فيها، ولم يتضح بعد المسؤول عن هذا الهجوم، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال رئيس مجلس أمهرة إنّ هجوم موتا جاء مفاجئًا وإنّ عددًا من الشركات، الّتي يملكها مسلمون تعرضت أيضًا لإضرام النيران والنهب.

وندد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، بالعنف، اليوم، قائلًا: “لن نسمح للمتطرفين بتلويث تاريخ التسامح الديني في إثيوبيا”، كما طالب آبي أحمد المواطنين برفض الأفكار التي تنطوي على كراهية.