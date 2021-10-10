إعتماد إسماعيل علاوة سفيرا للجزائر بألمانيا

وافقت الحكومة الألمانية على إعتماد إسماعيل علاوة، سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية لدى جمهورية ألمانيا الفدرالية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، فقد وافقت الحكومة الألمانية إعتماد إسماعيل علاوة سفيرا للجزائر لدى ألمانيا.

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