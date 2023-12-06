إعتماد إعلان الجزائر في إختتام قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة

إعتمد الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة إعلان الجزائر خلال أشغال القمة التي شارك فيها 34 دولة.

وإختتمت اليوم أشغال قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة بإشادة المشاركين بالأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد للشباب حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة. وهذا ما يجعل من الجزائر “مثالا” يحتذى به على الصعيد الافريقي.

على هامش الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة اوضح المكلف بالقمة زكرياء مغني انه “تم اعتماد اعلان الجزائر الوزاري الثاني المتعلق بتنمية المؤسسات،مما يجعل هذه القمة مثمرة جدا”.

واضاف الكلف بالقمة أن “اعتماد مسودة مشروع القرار الذي ستتقدم به الدول الإفريقية،بقيادة الجزائر،للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة ظاهرة هجرة الأدمغة في القارة من طرف جميع المشاركين في هذه القمة والذين ثمنوا دور الجزائر الريادي في مجال المؤسسات الناشئة”.

كما ان المشاركون في هذه القمة “أشادوا بالديناميكية التي تعتمدها الجزائر،والأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد للشباب حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة،والمؤسسات الناشئة”، كما اعتبروها “مثالا يمكن أن يقتدى به في كل الدول الأفريقية في هذا المجال”.

والسياق ذاته أبدت الجزائر “استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا المجال،من أجل تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي، بما يسمح للمؤسسات الناشئة والشباب المبتكر بمواجهة التحديات التنموية التي تعرفها القارة في جميع المجالات”.

وللإشارة فإن هذه القمة المنعقدة على هامش الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، التي إفتتحت أمس تمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.