إعتماد إعلان الجزائر لتنظيم المنصات الرقمية وتعزيز السيادة لإفريقيا

إعتمد وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في إفريقيا، المجتمعون تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للاتصالات يعتمدون إعلان الجزائر حول المنصّات الرقمية العادلة والآمنة والمسؤولة في القارة.

ويشكل إعلان الجزائر موقفا قاريا موحّدا يعزز السيادة الرقمية لإفريقيا ويعيد التوازن في علاقاتها مع منصات OTT العالمية.

ويعزز إعلان الجزائر، قوة إفريقيا التفاوضية من خلال وضع قواعد عادلة للمساهمة الاقتصادية. وآليات لحماية البيانات والسيادة الرقمية ومعايير للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. إضافة إلى التزامات جديدة على المنصات العاملة في القارّة.

وفي تصريح لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، قال أنه قد تمت المصادقة على مشروع إعلان الجزائر الذي سيصادق عليه أيضا من طرف الاتحاد الإفريقي في بداية 2026.

وأضاف الوزير: “عقدنا قمة وزارية وقمنا بطرح مشروع إعلان الجزائر الذي يتضمن محتوى المنصات والذكاء الاجتماعي.. اقترحنا أن نغير إفريقيا من صانع محتوى إلى صانع قرار”.