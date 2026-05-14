إعتماد دفاتر رسمية لمتابعة وتقييم الطلبة أصحاب المشاريع الإبتكارية وبراءات الإختراع

أعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية عن إعداد وإعتماد دفاتر رسمية خاصة. بمتابعة وتقييم الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية وبراءات الإختراع. وذلك في إطار تعزيز حوكمة مرافقة الطلبة المبتكرين وتوحيد أدوات المتابعة. والتقييم عبر مختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم آليات التأطير والمرافقة، من خلال توحيد معايير تقييم المشاريع الابتكارية. بما يساهم في تحسين جودة مرافقة الطلبة أصحاب الأفكار المبتكرة، وترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. إلى جانب تشجيع تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتجسيد على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة أن هذه الدفاتر ستعتمد كمرجع تنظيمي موحد داخل المؤسسات الجامعية لمتابعة المشاريع ذات الطابع الابتكاري. ما من شأنه تسهيل عمليات التقييم وضمان شفافية أكبر في مرافقة الطلبة المبتكرين.

وفي السياق ذاته، يواصل مركز دعم التكنولوجيا والابتكار مركز دعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) أداء دوره في مرافقة الطلبة والباحثين. عبر تقديم التوجيه والتحسيس بأهمية حماية الابتكارات باستخدام آليات الملكية الفكرية، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة الجزائرية.

