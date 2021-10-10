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إعتماد سفيان ميموني سفيرا للجزائر لدى تركيا

بقلم فطومة حيدر
إعتماد سفيان ميموني سفيرا للجزائر لدى تركيا
وزارة الشؤون الخارجية
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 وافقت الحكومة التركية على إعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية لدى جمهورية تركيا.

حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد.

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