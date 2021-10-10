إعتماد سفيان ميموني سفيرا للجزائر لدى تركيا
بقلم فطومة حيدر
وافقت الحكومة التركية على إعتماد سفيان ميموني، سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية لدى جمهورية تركيا.
حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد.
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